Verkoop VEON-belang Tre Wind goedgekeurd

Beide aandeelhouders van Tre Wind ondersteunden het van oorsprong Franse Iliad. Dat was een eis van Brussel toen het fusiebedrijf in 2016 ontstond. Daarmee wilden de beleidsbepalers voorkomen dat er te weinig concurrentie overbleef. CK Hutchison neemt die verantwoordelijkheid nu over van VEON.

De verkoop van het belang in Tre Wind levert VEON, dat aan de beurs in Amsterdam genoteerd is, ongeveer 2,5 miljard euro op.