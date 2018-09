Minder kredietverlening, lagere winst Waterschapsbank

De nettowinst van €58,5 miljoen over de eerste helft van dit jaar betekent een winstdaling van 9% voor de NWB Bank. Een jaar geleden kwam het resultaat uit op €64,3 miljoen. Met €3,2 miljard werden er minder kredieten verstrekt. Over de eerste zes maanden van 2017 kwam de kredietverlening nog uit op €3,6 miljard. Hierdoor daalde het bedrijfsresultaat van €103 miljoen naar €98,4 miljoen.

NWB Bank rekent voor het hele jaar op een kredietomzet van ‘rond de €6 miljard’. Vorig jaar kwam dit uiteindelijk uit op €6,2 miljard. De bank spreekt van ‘forse concurrentie’ in de financieringmarkt voor de Nederlandse publieke sector: „Investeerders zijn in de huidige laagrentende omgeving op zoek naar rendement en tonen de afgelopen jaren in toenemende mate interesse in de financiering van de publieke sector.”