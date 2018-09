Jaap van Duijn Ⓒ TLG

Maarten van der Weijden zwom in 55 uur 163 kilometer en haalde met zijn onmenselijke inspanning uiteindelijk €4,3 miljoen voor kankeronderzoek op. Premier Rutte noemde hem een ’onwaarschijnlijke kanjer’. Dat is dezelfde Rutte die jaarlijks €2000 miljoen wil gaan weggeven aan anonieme buitenlandse beleggers, die in aandelen als Unilever en Koninklijke Olie beleggen.