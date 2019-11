Pfizer positiever over jaarwinst

Pfizer verwacht nu een winst per aandeel tussen 2,90 dollar en 3 dollar, vergeleken met 2,80 dollar en 2,90 dollar eerder. De omzetverwachting is aangescherpt tot 51,2 miljard tot 52,2 miljard dollar. De positievere blik op de jaarresultaten is het gevolg van de sterke prestaties in de eerste negen maanden van 2019, lichtte de financieel directeur toe.

Op het vlak van winstgevendheid presteerde Pfizer beter in de voorbije periode. Onder de streep resteerde 7,7 miljard dollar. Een jaar geleden hield Pfizer 4,1 miljard dollar over. De omzet in het derde kwartaal daalde wel met 5 procent tot 12,7 miljard dollar mede vanwege het verlies van een exclusief patent in de Verenigde Staten.