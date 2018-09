Ⓒ EPA

De val van de Turkse lira heeft de valutahandel deze maand volop in de schijnwerpers geplaatst. Ook de verzwakking van de dollar tegenover de euro trekt momenteel de aandacht. In de spannende handel in deze en andere valuta’s gaat dagelijks ruim €5000 miljard om. Kunnen ook kleinere beleggers er munt uit slaan?