Dijsselbloem: Ik hield Grexit van de agenda

In zijn boek 'De eurocrisis' legt Jeroen Dijsselbloem verantwoording af over zijn voorzitterschap van de eurogroep.

De financiële markt is in crisistijd een monster dat politici moeten temmen. Het was voor Jeroen Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter een enorm dilemma. „Dat is een continue strijd. Er komt een moment dat je in zo’n crisisperiode tegendruk moet geven.” In zijn boek over de eurocrisis blikt hij terug op zijn aanpak. „Grexit was rampzalig geweest.”