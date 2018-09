’Tesla van de hotellerie’ zoekt geld

Dat bevestigen bronnen in de financiële markt. Het tweetal aandeelhouders van de hotelketen, pensioenbelegger APG en investeringsmaatschappij KRC Capital, hebben daarvoor een Amerikaanse zakenbank ingehuurd.

Feestje

„Overnachten is een feestje: kingsize bedden, regendouches, plasmaschermen waarop je vanuit bed onbeperkt films kunt kijken, je eigen Philips mood pad om de kamer sfeervol te maken en een bar waar je dag en nacht voor cocktails, sushi en ander lekkers terecht kunt”, schreef De Telegraaf bij de opening van de vestiging in Glasgow, in 2010.

CitizenM heeft volgens zijn eigen website 16 grotendeels voltooide hippe ’luxe budgethotels’, die zich kenmerken door een moderne inrichting en vele elektronica. De gebouwen zijn modulair gebouwd. Er zijn er nog eens 18 in ontwikkeling. Michael Levie - chief operations officer van het hotelbedrijf noemde deze week in Hospitality Management CitizenM nog ’de Tesla van de Hotellerie.’

Rattan Chadha

Levie startte CitizenM in 2005 samen met zakenpartner en investeerder Rattan Chadha, de grote man achter KRC Capital. De Indiase Nederlander Chadha (69) kwam als twintiger naar ons land en ontwikkelde zich hier tot een groot modeondernemer. Zijn internationale kledingmerk Mexx verkocht hij in 2001 voor dik €300 miljoen. Van zijn verdiende miljoenen kocht hij de exclusieve Zuid-Franse golfclub Royal Mougins, favoriet bij onder anderen zakenvrouw Nina Storms en winkelketenweduwe Els Blokker. „Dat is meer een hobby”, zei hij daar ooit over tegen deze krant. Chadha investeerde ook in de Indiase hotelketen Oberoi. In 2008 opende hij met enkele andere investeerders, onder wie Wulf van Alkemade van hoteltoevelerancier Intros, het eerste CitizenM Hotel op Schiphol. Chadha’s zoon Robin zette zijn eerste stappen in de horeca als eigenaar van een hippe Amsterdamse restaurant-club op het Rembrandtplein. Hij is sinds 2008 nauw betrokken bij de uitrol van CitizenM. Rattan Chadha heeft huizen in onder meer Amsterdam, Frankrijk en India. Zowel in de Nederlandse als de Zuid-Franse jetset voelt hij zich als een vis is het water. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer een half miljard euro.

CitizenM timmert vooral in de VS aan de weg. Afgelopen week is contact gezocht met Citizen M en KRC, maar beide wilden niet inhoudelijk ingaan op vragen van deze krant.