Zakenman Michel Perridon uit vliegtuig gezet na ruzie om mondkapje

Buitenland

Man zonder papieren verstopt zich in vliegtuig op toilet

Op de luchthaven Brussels Airport is donderdag een vliegtuig van Ryanair ontruimd nadat een man zonder de nodige documenten aan boord was geraakt en zich had opgesloten op het toilet. Hij zou meerdere keren van ’zijn’ stoel zijn weggestuurd door reizigers die hun plek opeisten.