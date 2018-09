Groente peperduur door droge zomer

Dat blijkt uit een rondgang langs de groothandel en detaillisten en het GroenteFruit Huis, met 350 leden en een gezamenlijke jaaromzet van €15 miljard de grootste belangenclub van telersverenigingen en handelsbedrijven. „We hebben door een slechte nazomer weleens minder prei ofzo, maar dat zoveel groente duurder wordt heb ik nog niet eerder meegemaakt”, zegt Pierre van den Bosch van de gelijknamige groentewinkel, die al vijftig jaar in Alkmaar is gevestigd.

De prijs van komkommers en bladgroente als andijvie en spinazie gaat op de groothandel en de veiling wel drie of vier keer over de kop. Hoewel de groentewinkel die prijsverhoging niet een op een door kan berekenen aan de klant, zal de consument flink in de buidel moeten tasten voor het groene goud.

Het GroenteFruit Huis zegt dat er geen sprake is van schaarste. Wel is de vraag uit het buitenland naar Nederlandse groente groter, omdat in bijna heel Europa extreme droogte heerste. Dat stuwt ook de prijs van groente op.

Bekijk ook: Groente is goud waard