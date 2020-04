Mediahuis zet stap naar Luxemburg

Saint-Paul geeft onder meer Luxemburger Wort uit, die sinds 1848 verschijnt en met 150.000 lezers de grootste krant is van het kleinste Benelux-land. Daarnaast vallen onder Saint-Paul Luxembourg een weekblad en een radiostation in de Portugese taal, speciaal voor de expats uit dat land die in het groothertogdom wonen.

Mediahuis koopt Saint-Paul van Lafayette, het investeringsvehikel van de Rooms-Katholieke Kerk in Luxemburg. Lafayette blijft betrokken bij de uitgever, door een minderheidsaandeel in Mediahuis. Het Belgische bedrijf is blij met de stap naar ’de welvarende en dynamische regio’ Luxemburg.

„De nieuwstitels van Saint-Paul Luxembourg, waaronder Luxemburger Wort, het oudste en grootste Luxemburgse dagblad, zijn dan ook een mooie uitbreiding van onze merkenportfolio”, zegt topman Gert Ysebaert.

Voor Luxemburger Wort betekent het aan boord komen van Mediahuis een ’versnelling van de digitale transitie’, waarbij het management van Saint-Paul en de hoofdredactie van de krant overigens aanblijven. „Mediahuis is voor Saint-Paul Luxembourg een ideale partner: solide, innovatief en respectvol”, zegt Lafayette-topman Pit Hentgen.