Aardappelboeren boos op supermarkten

Vele tonnen Nederlandse aardappels worden doorgedraaid of in veevoer verwerkt. Ⓒ ANP

Aardappelboeren zijn ziedend dat supermarktketens Israëlische aardappels in de winkel hebben liggen, terwijl bij de akkerbouwers zelf tonnen piepers liggen te verpieteren in de koelcellen. Door de coronacrisis, sluiting van de horeca en het probleem met exporteren worden grote partijen aardappelen vernietigd of in veevoer gedraaid.