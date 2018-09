Gesprek handelsdeal VS en Canada loopt spaak

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, zijn de onderhandelingen nog niet afgerond en gaan ze komende week verder. Ze zei dat er flexibiliteit bij alle partijen nodig is om de onderhandelingen te laten slagen.

Maar de Amerikaanse president Trump heeft in een vraaggesprek met Bloomberg News gezegd zich niet flexibel te willen opstellen. In een vertrouwelijke opmerking die echter snel uitlekte, zei Trump dat hij ,,helemaal geen compromissen met Canada wil sluiten'', maar dat hij dat liever voor zich houdt want anders komt er helemaal geen deal.

De Amerikaanse topambtenaar Robert Lighthizer heeft gezegd dat president Trump in ieder geval over negentig dagen een handelsakkoord met Mexico wil tekenen.