Topman Value8 zaait twijfels met snelle verkoop HeadFirst

De deelneming van Value8 komt in handen van de Zwitserse private-equitypartij ruvercap investment, via het twee weken geleden opgerichte filiaal Beryllium.

„Dit is waar Value8 voor is opgericht. HeadFirst Source hebben we opgebouwd, om vervolgens de waarde te verzilveren. Hiermee komt definitief een einde aan alle flauwekulverhalen van papieren winsten”, zegt topman Peter Paul de Vries van Value8. Er waren volgens hem meerdere gegadigden voor de uitzender. In het jaarverslag over 2017, dat vier maanden geleden verscheen, meldde hij echter nog dat er juist mogelijk geïnvesteerd zou worden in HeadFirst Source.

De totale opbrengst van de transactie bedraagt voor Value8 €27 miljoen, inclusief uitstaande leningen en compensatie voor het conversierecht. De deelneming stond in de boeken voor €17 miljoen. „Dat lijkt best veel geld, maar in de handen van Peter Paul de Vries kan dit snel verdampen. Er moeten leningen afgelost worden en mogelijk aan verliesfinanciering gedaan worden”, zo is in de inschatting van analist Roel Gooskens.

Gooskens stelde in 2016 voor als eerste vraagtekens bij de winstbepaling van verschillende Value8-bedrijven, omdat deze deels op basis van subjectieve criteria tot stand kwamen. Toch is de verkoop niet verrassend „want op 1 oktober staan de banken voor de deur”, zegt Gooskens. „Value8 stond voor de keuze om HeadFirst Source te verkopen of Eetgemak.”

In mei bleek uit het jaarverslag dat Value8 op korte termijn een krediet van €10 miljoen bij de Rabobank moest terugbetalen. Na 1 oktober moet een resterende €5 miljoen in drie termijnen terug worden betaald.

Constant Stevens van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers is niet verrast. „Het zat eraan te komen. Value8 houdt uitverkoop, want er moet geld naar de bank.” Vorige week werd bekend dat Value8 het belang in Warmako verkocht heeft.

De Vries bestrijdt dat er problemen met de liquiditeit zijn. „Het geld voor de aflossing van het krediet van de Rabobank lag al op de plank. De opbrengst van de verkoop van HeadFirst Source zullen we gebruiken om weer nieuwe investeringen te plegen. Er waren meerdere gegadigden en we hebben een mooi voorstel gekregen van Beryllium.”

Voor Gert-Jan Schellingerhout, de topman van HeadFirst Source, voelde de verkoop niet als een haastklus, ofschoon de fusie tussen HeadFirst en Source nog maar net is afgerond, en aan het begin van de zomer de overname van branchegenoot Myler werd aangekondigd. „Maar of er haast bij de deal was, moet je aan de aandeelhouder vragen.”

Inclusief Myler heeft het hr-bedrijf een omzet van €700 miljoen en een bedrijfsresultaat van €12,5 miljoen. Om echt goede marges te draaien, moet de omzet naar €1 miljard, stelde ceo Schellingerhout begin juli. „Onze strategie krijgt door deze overname een nieuwe boost”, zegt hij over de overname door de Zwitsers.

De winst van €21 miljoen die Value8 over 2017 maakte was te danken aan boekhoudkundige aanpassingen. Zonder deze herwaardering kwam het resultaat uit rond het nulpunt, zo stelde de Vereniging van Effectenbezitters in juni naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering.