Californië in bres nutsbedrijf tegen claims brandschade

Het parlement van Californië stemde in grote meerderheid voor maatregelen om de aansprakelijkheid van PG&E te beperken. Volgens de initiatiefnemer, senator Bill Dodd, moet worden ingegrepen omdat anders de energieleverancier in de financiële problemen komt, met sterk stijgende energieprijzen voor de consument als gevolg. In principe is het nutsbedrijf aansprakelijk als installaties van de onderneming in verband met het ontstaan van de brand kunnen worden gebracht. Meer dan tweehonderd door gedupeerden ingediende schadeclaims zijn hierop gebaseerd.

Tijdens een energiecrisis in 2001 ging het nutsbedrijf bijna over de kop. Het krabbelde weer overeind, maar verrekende daarbij in de energieprijzen voor consumenten 13 miljard aan verworven krediet.