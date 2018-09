Vlamingen willen instappen bij vliegveld Brussel

De voorgenomen verkoop van de deelneming van Macquarie in Brussels Airport later dit jaar zou voor de Vlaamse regering de deur open kunnen zetten om het belang van 36% in bezit van de Australische investeringsgroep over te nemen, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Andere grootaandeelhouders bij het vliegveld in Brussel zijn de federale overheid in België en het Candese pensioenfonds OTTP.

Eind vorige week kwam er nog bedrukt nieuws uit de Belgische luchtvaartindustrie. VLM heeft er de definitief de brui aangegeven.