‘Nieuwe topman gaat bezem halen door reclamereus WPP’

Mark Read die momenteel de honneurs waarneemt bij WPP, is de meest waarschijnlijke kandidaat om Sorell op te gaan volgen.

Het is zo goed als zeker dat de 51-jarige Read na zijn benoeming de zaken flink anders gaat aanpakken en transparanter zal optreden dan de solistische Sorell die ruim dertig jaar de touwtjes stevig in handen had bij WPP, zo meldt Reuters.

Onder leiding van Sorell groeide WPP door grote overnames uit tot een netwerk van meer dan vierhonderd marketing- en reclamebureaus.