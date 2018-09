Slechte maand bitcoin met ruimte zon aan einde

In de voorbije maand kende de bitcoin in de eerste weken van de voorbije maand een flinke dip mede vanwege het rode licht van de Amerikaanse beurshond SEC over de introductie van indextrackers op de bitcoin.

De animo om in de digitale munt stappen, nam aan het einde van augustus geleidelijk weer wat toe, waardoor de bitcoin de bodem van $6000 duidelijk weer achter zich liet.

Per saldo was het een slechte maand voor beleggers in de bitcoin. De waarde van de digitale munt gleed in augustus 10% weg