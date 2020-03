Zelfs goud verliest op Zwarte Maandag

Een stukje goud van 31,1 gram, de standaardmaat troy ounce, werd rond 14 uur zo’n $1674 waard. Om zes uur in de ochtend, toen de gillende paniek op de beurzen in Azië zichtbaar werd, daalde goud naar $1657,70. Sinds september vorig jaar is het edelmetaal al bezig met een opmars, in 2012 werd een klompje nog $1772 waard.

Voor goudhandelaren is de recente daling middenin een crisis geen verrassing. ,,Sommige beleggers worden gedwongen te verkopen om daarmee verliezen elders af te dekken”, aldus goudspecialist Daniel Briesemann van Commerzbank.

Dat blijft niet beperkt tot enkele beleggers; de goudprijsverkopen - en aankopen - zorgen voor flinke beweeglijkheid in de prijs. Overigens doen andere metalen het veel slechter, zilver daalde 2%, platinum zakte 3,4% en de lieveling onder de grondstoffen, palladium, raakte op Zwarte Maandag 5% kwijt.

En weer omhoog

Op de langere termijn zien beleggers toch een stijging. Het Zwitserse UBS voorziet, bij alle behoefte en het aanbod, een stijging naar ruim $1800. De spotprijs voor goud ging bijna 2% omhoog naar het hoogste punt sinds eind 2012.

In 2011 ging goud voor het laatst naar die grens van $1800 per troy ounce.