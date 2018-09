Tweede schikking SBM Offshore in Brazilië

Eind juli trof SBM al een schikking van circa $299 miljoen met de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobas en de Braziliaanse overheid. In ruil voor dat bedrag beloofden Petrobas en Brazilië geen nieuwe rechtszaken meer te beginnen en mocht SBM weer meedoen aan gunningsprocedures. De corruptiezaak die al voor de rechter was, viel echter niet onder dit akkoord. Met deze laatste schikking komt er een einde aan het slepende conflict.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Door het betalen van steekpenningen, wist het bedrijf contracten van Petrobas binnen te halen. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten. In Brazilië bleek de afwikkeling van het schandaal echter lastiger door het versplinterde rechtssysteem.