Benzinebeschuldigingen VW al onderzocht

Het ministerie reageerde daarmee op berichten in Bild am Sonntag. Die krant schreef dat in een rapport van de openbaar aanklager getuigenverklaringen waren opgenomen waarin VW, Audi en Porsche werden beschuldigd van het sjoemelen met benzinemotoren. Volgens het Duitse ministerie van transport bevat het bericht van Bild echter geen nieuwe informatie.

Enkele jaren geleden kwam al uit dat Volkswagens met dieselmotor een speciale stand hadden waardoor ze tijdens tests minder schadelijke stoffen uitstoten dan tijdens normaal gebruik. Dat kostte het Duitse merk al miljarden euro's aan schikkingen en terugroepacties. In Duitsland loopt al geruime tijd een onderzoek naar VW.

Een woordvoerder van Volkswagen gaf aan geen commentaar te kunnen geven op een lopend onderzoek.