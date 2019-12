’Meer vaste contracten door arbeidsmarktwet’

Personeelsbemiddelaar Faber verwacht dat het percentage vaste werknemers door de nieuwe wet omhoog kan van 20 naar 50%. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

HOOGLANDERVEEN - Veel werkgevers worstelen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die vanaf 1 januari ingaat. Dat geldt niet voor Faber Personeelsdiensten, personeelsbemiddelaar in de schildersbranche. Het bedrijf ziet juist kansen om vakmensen in vaste dienst te nemen.