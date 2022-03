Beursblog: Damrak raakt jaarwinst kwijt door oorlog in Oekraïne

Door Dorinde Meuzelaar

Amsterdam - De oorlog in Oekraïne richt langzaam maar zeker ook een slagveld aan op de Europese beurzen. Door de oplopende olieprijs is de winst die de Amsterdamse AEX in een jaar tijd boekte maandagochtend volledig verdampt. Een mogelijke ban op Russische olie jaagt beleggers grote schrik aan. De vraag is wat de Europese Centrale Bank (ECB) deze week gaat doen nu een recessie dreigt.