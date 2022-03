De AEX wist in turbulente handel de zware verkoopdruk in de ochtend om te slaan naar een klein verlies. Vooral de grote animo om in Shell te stappen, droeg sterk bij om het sombere tij vanwege de zorgen over de impact van de oorlog in Oekraïne te dempen. Chipfondsen geven eveneens steun. In de Midkap maakt Vopak een duikvlucht.

