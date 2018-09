'Rally voor aandeel SBM'

SBM kan nu beginnen aan een nieuw hoofdstuk, aldus de kenners. Ze zien dan ook ruimte voor een herwaardering van het aandeel, op basis van nieuw werk in Brazilië en eventuele fusies- en overnames. Een mogelijke stijging tot 15,50 euro per aandeel of meer is zeer goed mogelijk, aldus de marktvorsers. SBM sloot vrijdag op 13,93 euro.

Ook ING (buy) sprak van positief nieuws voor SBM. Volgens de kenners lijkt er nu na 6,5 jaar een einde te komen aan de ,,nachtmerrie'' voor de onderneming. Wel wijst de bank er op dat de zogenoemde Vijfde Kamer het akkoord nog moet goedkeuren. De kansen dat dat niet zal gebeuren zijn erg klein, aldus ING. Bank Degroof Petercam verhoogde het advies van hold naar buy.

Aandeel omhoog

Het aandeel SBM schoot maandag aan het begin van de beurshandel meer dan 12 procent omhoog, bij hoge volumes, tot het hoogste peil in zo'n zeven maanden. Omstreeks 14.05 uur stond SBM 10,7 procent hoger op 15,42 euro. Daarmee was het met afstand de grootste stijger bij de middelgrote fondsen.

Bernstein waarschuwde overigens om niet al te enthousiast te zijn, gezien de waarde van de vloot van SBM. Die impliceert een koers van circa 14,50 euro per aandeel. De analisten hebben hun koersdoel voor SBM op 15 euro gezet.

Met de meest recente schikking loopt het totaalbedrag voor de Braziliaanse affaire voor SBM Offshore op van 299 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar. SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.