Lavide kan geen accountant vinden

De acht kantoren die gerechtigd zijn en over een vergunning voor het type werkzaamheden dat wordt gevraagd beschikken, gaven volgens Lavide als hoofdreden aan dat ze vanwege capaciteitsgebrek de werkzaamheden niet konden uitvoeren. Sinds juli zit Lavide zonder accountant. Destijds trok accountantskantoor Grant Thornton zich twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering terug voor als controlerend accountant voor boekjaar 2018. Door het late aangeven is Lavide ,,in een moeilijke positie terechtgekomen''

Grant Thornton controleerde eerder de jaarrekening over 2017, maar de deadline daarvan kwam onder druk te staan. Dat kwam volgens een verklaring van Lavide onder meer door capaciteitsgebrek aan de zijde van Grant Thornton. Dat wordt volgens Lavide opgegeven als hoofdreden door Grant Thornton om de rekening over 2018 niet te willen of kunnen controleren.

Lavide gaf eerder maandag overigens aan met veertien gastouderbureaus oriënterende gesprekken te zijn begonnen voor een overname. Het is de verwachting dat er de komende weken geheimhoudingsovereenkomsten worden getekend, zodat de vervolggesprekken die volgen geïntensiveerd kunnen worden.