Energielabel geld waard bij huisverkoop

Bij een verbetering van drie of meer labelstappen, ligt de verkoopprijs zelfs bijna 11.000 euro hoger. Dat heeft vastgoeddatabedrijf Calcasa berekend bij een onderzoek naar alle woningen die sinds 2015 in Nederland zijn verkocht. Sinds dat jaar is een zogeheten definitief energielabel verplicht bij de verkoop van een woning. Ontbreek het label, dan riskeert de verkoper een boete van €405.

Huiseigenaren trekken zich daar echter weinig van aan, stelt Calcasa. Maar liefst 15% van de woningen werd verkocht zonder definitief energielabel.

De energielabels variëren van A, wat staat voor groen en zeer zuinig, tot G, wat duidt op een zeer onzuinig huis.

Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen dat zij online al voor hooguit enkele tientjes ’definitief’ kunnen maken. De aangeleverde informatie wordt dan bekeken door een deskundige.

Punten kunnen gescoord worden met onder meer een goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.