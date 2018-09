'Klein openingsverlies voor Damrak'

Aan het handelsfront zijn de gesprekken tussen Canada en de Verenigde Staten vruchteloos afgebroken. De partijen gaan woensdag opnieuw proberen een nieuw handelsakkoord te bereiken. Daarnaast wordt mogelijk deze week een nieuw pakket aan Amerikaanse importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten van kracht.

Op het Damrak staat SBM Offshore in de schijnwerpers. De oliedienstverlener heeft een deal bereikt met de Braziliaanse aanklager. Daarmee zet de onderneming een streep achter een smeergeldaffaire in het land. De totale provisie vanwege de Braziliaanse affaire voor SBM loopt door de deal op van 299 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar.

Euro

De Europese beursgraadmeters sloten vrijdag stevig lager. De AEX-index verloor 0,9 procent tot 558,42 punten en de MidKap daalde 1,2 procent tot 784,94 punten. De hoofdindices in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,3 procent. De beurzen in New York gingen gemengd het lange weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 25.964,82 punten. De brede S&P 500 bleef vlak en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan.

De euro was 1,1613 dollar waard, tegen 1,1603 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 69,60 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,2 procent minder op 77,46 dollar.