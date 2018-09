NB Private Equity Partners vertrekt van Damrak

Het fonds verhuisde in 2017 in Londen van het zogenoemde Specialist Fund Segment naar een Premium Listing. Mede daardoor is de aanvraag ingediend voor een delisting van aandelen in Amsterdam. De laatste handelsdag wordt nog bekendgemaakt. Een en ander zal volgens het fonds onder meer leiden tot lagere administratieve en juridische kosten.

