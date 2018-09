Nieuwe topman voor reclamereus WPP

Eerder stond Read aan de leiding bij Wunderman, dat onderdeel is van WPP Digital. Hij gold als een van de interne favorieten voor de rol bij het bedrijf. Verder werden de nodige topbestuurders van mediabedrijven wereldwijd gelinkt aan de functie. WPP meldde eerder al dat een opvolger van Sorrell mogelijk in september zou worden gepresenteerd, de naam Read werd recent al door de Financial Times gemeld.

Sorell stond ruim dertig jaar aan het roer van WPP. Onder zijn leiding groeide het bedrijf door grote overnames uit tot een netwerk van meer dan vierhonderd marketing- en reclamebureaus. De aanstelling van Read betekent ook dat de Roberto Quarta weer een stap terug kan doen. De niet-uitvoerend voorzitter van WPP kreeg tijdelijk de rol van uitvoerend bestuurder om het vertrek van Sorrell op te vangen.