Funding Circle wil naar beurs in Londen

Dat werd maandag bekendgemaakt. Heartland, een houdstermaatschappij van Anders Holch Povlsen die onder meer investeerde in Zalando, heeft al aangegeven 10 procent van het aandelenkapitaal te kopen. Dat gaat tot een maximum van 1,65 miljard pond.

Funding Circle zette in de eerste zes maanden van het jaar een omzet in de boeken van 63 miljoen pond. In die periode werd voor meer dan een miljard pond aan leningen verstrekt.