SBM uitschieter op rustig Damrak

De AEX sloot 0,2% hoger op 559,8 punten. De AMX steeg 1,1% naar 793,3 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters bewogen ook nauwelijks. De Parijse CAC-40 won 0,1% en de Duitse DAX verloor 0,1%.

Beleggers deden het rustig aan, mede omdat de Amerikaanse beurzen vandaag gesloten blijven vanwege Labor Day. Marktanalist Justin Blekemolen van online broker Lynx rekent voor de komende dagen op meer vuurwerk. „Het wachten is nu op een handelsdeal tussen de VS en Canada. Voorts lijkt het erop dat de VS deze week importtarieven gaat invoeren op Chinese goederen ter waarde van $200 miljard. Aandelenbeleggers hebben nu minder oog voor de valutacrisis in onder meer Turkije en Indonesië, maar dat kan later deze maand uiteraard anders worden.”

Terwijl aandelenbeleggers in de afgelopen maanden het beste af waren in de VS, meent beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING dat de achtergebleven opkomende markten nu betere kansen bieden. „Uiteraard zijn de risico’s groter, maar daar staan aantrekkelijkere potentiële rendementen tegenover. De opkomende markten kunnen opveren, mocht het alsnog tot een handelsdeal tussen de VS en China komen. Via gespreide beleggingsfondsen zitten wij in bescheiden mate ook in Turkse obligaties. Indien het sentiment draait, zullen we hiervoor beloond worden.”

Aegon leidde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een stijging van 1,5%. ASR scherpte zijn record verder aan en won nog eens 1,4%.

Shell steeg 1%, geholpen door een lichte verdere prijsstijging van Brentolie naar ruim $78. Chipmachinefabrikant ASML klom eveneens 1%, na een koopadvies van ING dat hieraan een koersdoel van €220 plakte.

Altice was de grootste daler met een verlies van 4,3%. Het volatiele Franse kabel- en telecombedrijf had het vorige week al zwaar.

Aalberts Industries zakte met 2,3% tot het laagste niveau in de afgelopen twaalf maanden, nadat zakenbank Kepler liet weten op een afzwakkende groei te rekenen. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield belandde na een verlies van 2,2% zelfs op het laagste niveau in vierenhalf jaar. Beleggers maken zich zorgen over de opgelopen leegstand in de VS.

SBM Offshore voerde de middelgrote fondsen aan met een koerssprong van 10,7%. De oliedienstverlener heeft een deal bereikt met de Braziliaanse aanklager en zet daarmee een streep achter een smeergeldaffaire in het land.

Chemicaliëndistributeur IMCD won 3,5%, na een positief rapport van de Duitse bank Berenberg dat gepaard ging met een koersdoelverhoging naar €75.

Lavide klom op de lokale markt 11%, op het bericht dat met veertien gastouderbureaus oriënterende overnamegesprekken worden gevoerd.