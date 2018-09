Verzekeraars klaar met contactloze autosleutel

Sommige nieuwere auto’s gaat automatisch open zodra de eigenaar met de sleutel, waarin een RFID-chip zit, in de buurt komt. Loopt de eigenaar met sleutel weg, dan wordt de auto weer vergrendeld. Deze sleutels zijn echter makkelijk te skimmen, waarna inbrekers de auto probleemloos kunnen openen.

Hacken

Alle auto’s van 2017 of eerder met dat systeem zijn gemakkelijk te hacken, zeggen deskundigen in het AD. „Het is geen kwestie of je auto gehackt wordt, maar wanneer”, zo zegt Wouter Verkerk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

Verkerk adviseert eigenaren van auto’s met keyless entry om dit gewoon uit te zetten. Ook kunnen auto-eigenaren zelf een beter beveiligingssysteem laten installeren.

Signalen

Volgens Verkerk hebben autodieven apparaatjes waarmee ze zoeken naar signalen van autosleutels. Als die binnen bereik zijn, omdat de sleutel bijvoorbeeld in de hal ligt, kan het signaal worden gekopieerd en de auto worden geopend.

Niet alleen worden auto’s met keyless entry vaker gestolen, ook is er vaker sprake van diefstal uit de auto, zonder dat er braaksporen zijn. Dat kan er ook nu al voor zorgen dat een verzekeraar weigert de schade te vergoeden.