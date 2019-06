'Deal WDP en VIB Vermögen logische stap'

WDP en VIB Vermögen hebben afgesproken hun portefeuilles voor logistiek vastgoed samen uit te breiden in de Duitse regio's Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg. Daarvoor wordt een joint venture opgericht waarin beide bedrijven een belang van 50 procent krijgen.

De marktvorsers wijzen erop dat allebei de bedrijven nieuw terrein betreden. Zo richt WDP, met zijn kernactiviteiten in de Benelux, zijn blik oostwaarts terwijl VIB Vermögen vanuit Zuid-Duitsland naar het noorden van het land trekt. Een verrassing is de uitbreiding evenwel niet omdat dergelijke plannen al langer in de pijplijn van WDP zaten, schrijven de analisten.

Hold-advies

ING stipt aan dat de gecombineerde portefeuilles van WDP en VIB Vermögen alle belangrijke havens en belangrijke logistieke aders voor distributie van en naar West-Duitsland omvatten. Daardoor wordt hun aanbod aantrekkelijker voor toekomstige huurders.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 140 euro. Ook ING geeft een hold-advies, bij een koersdoel van 127 euro. Het aandeel WDP stond donderdag omstreeks 09.30 uur 1,4 procent hoger op 143,60 euro.