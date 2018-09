Gezin lijdt onder mailstress

Het is welhaast vanzelfsprekend dat thuis nog een uurtje doorwerken slecht is voor het gezinsleven. Maar volgens wetenschappers van Virginia Tech heeft zelfs het checken van de mailbox, zonder écht te werken, de relaties thuis onder hoogspanning zet. Alleen al het idee dat je constant bereikbaar moet zijn, is schadelijk, aldus de Amerikaanse onderzoekers.

Die effecten zijn ook in Nederland te zien, blijkt uit een enquête van Kantar Public. Vier op de tien medewerkers voelen zich wel eens schuldig richting partner of kinderen, een kwart voelt zich een slechte ouder.

Volgens opdrachtgever Zilveren Kruis overschatten leidinggevenden de impact van overwerk op hun ondergeschikten. Vier op de tien leidinggevenden sturen berichtjes of mailtjes naar hun personeel buiten werktijd, een derde van die groep verwacht ook snel antwoord.