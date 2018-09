Hoe voorkom je dat je autosleutel wordt gehackt?

Er zijn verschillende simpele manieren om te voorkomen dat het signaal van je autosleutel wordt gehackt, zegt Floris Liebrand namens de RAI Vereniging.

„Zorg dat de sleutel niet in de buurt is van de auto, hang hem dus niet op naast je voordeur. Daarnaast kun je het signaal van je sleutel blokkeren door hem bijvoorbeeld in een blikje te bewaren. Er zijn speciale zakjes verkrijgbaar die het signaal blokkeren, maar een stalen koekblik werkt ook.”

Terug naar dealer

Ook kan de eigenaar van een auto met keyless entry naar zijn dealer om de automatische ontgrendeling uit te laten zetten. Dan wordt de auto weer gewoon met het knopje op de sleutel geopend.

„Automatische ontgrendeling is natuurlijk heel prettig voor autobezitters”, zegt Liebrand. „Er wordt continu gewerkt aan nieuwe manieren om dit veilig te kunnen realiseren. Je kunt er bijvoorbeeld aan denken dat een autosleutel pas signalen gaat uitzenden zodra hij beweegt. Het signaal kan dan niet worden gekopieerd als de sleutel op de tafel ligt.”