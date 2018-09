Ziggo laat consumenten nog langer wachten

Een woordvoerder bij Ziggo benadrukte dat het om een hardnekkige storing gaat die lastig is op te lossen. „We doen ons uiterste best om de storing met deze diensten snel op te lossen.”

Vier dagen

Via Twitter meldt Ziggo te verwachten dat de storing woensdagochtend voor alle klanten is opgelost. Daarmee heeft de storing bijna vier dagen geduurd. De kapotte hardware is maandagavond vervangen. De diensten worden sindsdien gefaseerd weer beschikbaar gemaakt voor alle klanten en dat duurt langer dan verwacht.

Door de storing was het voor klanten moeilijk om programma’s op te nemen of te programmeren. Het probleem is zaterdagavond ontstaan door een stroomstoring in een datacenter.

Compensatie

Video on Demand via ziggogo.tv en de Ziggo go App werken wel gewoon. Om deze reden vindt Ziggo het niet nodig klanten een generieke compensatie toe te kennen, wel wordt afzonderlijke klanten aangeraden contact op te nemen zodra alles weer werkt.

De telefonische klantenservice is door de storing echter moeilijk bereikbaar.