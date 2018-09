Hollandse lithiumbatterij begint groeispurt

De ondernemer Koolen (53) werkt met zijn bedrijf Lithium Werks, dat inmiddels 400 patenten bezit en kleinere overnames heeft gedaan, bovendien samen met de Universiteit van Twente, bedrijven en overheden in het oosten van Nederland op Technology Base, de voormalige vliegbasis Twenthe.

De combinatie, met ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en MESA+ Nanolab, claimt toezeggingen van €150 miljoen aan investeringen al binnen te hebben.

„Batterijen gaan een grote rol in de overgang van fossiele naar schonere energie spelen”, verklaart de investeerder die eerder betrokken was bij Uber de belangstelling. „Vooral voor de momenten als duurzamere energiebronnen zoals uit wind en zon niet voldoende elektriciteit kunnen leveren.”

Overnames

Koolen nam Super B in Hengelo over, een assembleerder van lithiumbatterijen en werd actief bij het Chinese A123, een onderdelenfabrikant van batterijen. Lithium Werks is van oorsprong Amerikaans, fuseerde met Super B, de ontwikkelaar van lithiumaccu’s.

Een van de krachtige batterijen van Lithium Werks, bijvoorbeeld gebruikt voor treinen. Ⓒ HOETINK, ROBERT

Bij de Universiteit van Twente wordt een campus van 17 hectare gebouwd voor meer onderzoek naar vooral krachtiger en uiteindelijk goedkopere batterijen, zo bevestigt het bestuur maandag in Enschede.

Deze campus moet in 2019 open gaan. Daarmee wil de regio het grootste onderzoekscentrum op het gebied van schone energie worden en ’batterijhoofdstad’ van het land.

Daar zullen in 2020 zo'n 2000 mensen vooral meer kennis opdoen over de productie van de volgende generatie batterijen met langere levensduur. In 2025 moeten dat er 3000 zijn.

Aandelenuitgifte

Het bedrijf werkt intensief samen met de universiteit maar ook met die in Munster en het Frauenhofer-netwerk met 124 wetenschapsinstellingen in Europa. Productie van de batterijen vindt vooral nog in China en de VS plaats. Elders in Europa wordt nog een fabriek gebouwd, aldus Koolen.

Research- en ontwikkeling blijft geconcentreerd in Enschede, aldus de ondernemer, eerder betrokken bij grote koeienboerderij in Brazilië en in Nederland. In Enschede begon hij eind jaren tachtig zelf als student.

Het geld voor de miljardeninvestering komt van uitgifte van aandelen door Lithium Werks, dat dit jaar naar eigen zeggen zo’n €300 miljoen omzet denkt te maken op basis van een serie orders van bijvoorbeeld een treinenbouwer. Vorig jaar was die omzet nog €6 miljoen. Het breidt snel uit en denkt dit jaar driehonderd werknemers te tellen.

Groot tekort

Aan lithiumbatterijen, bijvoorbeeld gebruikt in Tesla-auto’s, ontstaat snel een enorm tekort, voorspellen wetenschappers. ,,Dat zal alleen maar oplopen gezien de behoefte van met name steden die energiezuiniger willen gaan werken”, zegt Koolen, die een vermogen opbouwde bij Booking en daarna investeerde in start-ups in technologie.

Auto’s vragen steeds krachtiger batterijen. Ⓒ DIJKSTRA BV

„Er zijn genoeg mensen die erover denken, maar weinig initiatieven worden praktisch. Onze samenwerking is gewoon begonnen, en dat leidt direct tot orders”, aldus de ondernemer, eerder actief als grote koeienstallen-bouwer en jarenlang fanatieke motorcrosser. „Gewone mensen moeten de batterijtechnologie kunnen gaan gebruiken, ik verwacht dat het vanaf 2025 zal gebeuren. Daar wil ik aan bijdragen.”

Hoogleraar Mark Huijben test batterijen in het Instituut voor Nanotechnologie in Enschede en werkt samen met Lithium Werks. Ⓒ HOETINK, ROBERT

Enschede hoopt een campus zoals die van Microsoft, Apple of Google op te tuigen. Onderzoeksinstituten reageren tot nu toe enthousiast, het ontbreekt de duurzame sector specifiek aan kennis in batterijontwikkeling.

Eind volgend jaar moeten de eerste driehonderd technici het verschil kunnen maken, waarmee Nederland zich binnen heel Europa kan onderscheiden.

Koolen: „Je kunt voor de technologie natuurlijk ook naar Eindhoven en omgeving kijken, maar daar is het met Philips en ASML te vol geworden. We hebben veel technici nodig, en die zijn al schaars.”