Duitse Prins blijft opbouwen

Vandaag deel 3 van een korte zomerserie over Duits landgoederen.

De wijngaard Felseneck in Wallhausen, de oudste wijngaard in Duitsland die al in handen van dezelfde familie is. Ⓒ De Telegraaf

Bij het wijnhuis Prinz Salm, het oudste familiebedrijf in de Duitse wijnbouw, zou je een hoop statigheid en grandeur verwachten. Het vriendelijke kasteel, met zijn eeuwenoude wijnkelder, heeft echter meer weg van een herenboerderij. En de hartelijke prins Michael lijkt eerder een praktische ondernemer dan een gecultiveerde edelman. Terwijl hij natuurlijk beide is.

Kasteel Wallhausen.

De familie leeft van niet alleen van wijnbouw maar ook van bosbouw, landbouw en een eigen investeringsmaatschappij met 17 medewerkers, met een zelfbedacht product: een converteerbare obligatie. ,,Daarin zijn we marktleider Duitsland”, zegt bedenker prins Michael over de onderneming waarvan zijn oudste zoon prins Constantin inmddels de baas is.

De bindende factor in alle bedrijfsonderdelen is een ander eigen initiatief, waarop menig Nederlands gemeentebestuur jaloers kan zijn. ,,Alle inwoners van Wallhausen ondertekenden ons gezamenlijk dorpsmanifest. Iedereen zette zijn handtekening niet met inkt, maar met rode wijn!”, schetst prins Michael de gemoedelijkheid. ,,Het zijn afspraken over aandacht voor onze tradities, respect voor de natuur en hulp aan elkaar”, legt hij uit op de Johannesberg. Deze wijngaard uit zijn familie torent uit boven het dorp. De stijle helling is 67 jaar geleden met Riesling beplant vanwege zijn geboorte. Bovenop staat een kruis en het 9 jaar oude manifest.

De Johannesberg, een van de wijngaarden van de prinsen Zu Salm-Salm, torent uit boven het dorp Wallhausen. Ⓒ De Telegraaf

,,Ooit telde dit dorp 90 wijnbouwers”, zegt prins Felix, die de scepter zwaait over de Prinz Salm-wijnen. ,,Nu 40. De kleineren gaan vaak op in de groteren, zoals wij.” De waardering voor Duitse wijn groeit ook zijn eigen land, waar lang de voorkeur aan Italiaanse wijn werd gegeven: ,,De wijnhandel was voor 75 procent in handen van joodse handelaren. Dus na de Tweede Wereldoorlog was het internationale netwerk voor onze wijnen volledig weg. De kwaliteit liet ook veel te wensen over en sinds de jaren ’90 staan we er weer.” Eén van de voorwaarden van de opbloei was de herziening van de classificatie van Duitse wijnen, door prins Michael ingevoerd in zijn tijd als voorzitter van het Verband Deutscher Prädikatsweingüter.

Prins Felix zu Salm-Salm op de tracor en zijn zijn broer prins Constantin. Ⓒ Weingut Prinz Salm

Felix weet het wijnhuis door de coronatijd te loodsen met online-proeverijen op iedere vrijdag. ,,En op 5 september is iedereen, ook uit Nederland, weer welkom op ons kasteel in Wallhausen voor een proeverij en de start van de oogsttijd.”

Michael prins zu Salm-Salm bij de dorpsregel van Wallhausen, die hij mee hielp opstellen. Ⓒ De Telegraaf

Rondrijdend door het dorp in zijn Skoda, wordt zijn vader door de één na de ander met opgestoken hand begroet. ,,Ik laat u onze bossen zien. Ons geheim: we planten níets aan!”, wijst prins Michael naar het opschietende groen tussen de hoge bomen, terwijl hij de auto stopt. ,,Het komt vanzelf op! Maar we moeten de goede jonkies wel de kans geven en daarvoor heb ik dit.” Uit de auto pakt hij een groot kapmes en rond een jonge eikenboom houwt hij resoluut vanalles neer. ,,Een eik heeft licht nodig! Net als een mens!”

Al het jonge groen blijft in leven dankzij de jacht: ,,Je mag eigenlijk maar 5 tot 8 herten schieten per 100 ha. Maar wij schieten er 40 en het werkt.” Per jaar laat hij er zo’n 1000 stammen uit halen voor de verkoop.

Zijn droomproject wil hij niet overslaan: ,,Ik neem u mee naar de Dalburg.” Het is een enorme, sfeervol vervallen ruïne, twee kilometer verderop, uit de familie van zijn grootmoeder, prinses Maria Anna geboren barones van Dalberg. ,,Het werd geconficeerd door Napoleon Bonaparte die het dak verkocht omdat hij geld nodig had voor zijn oorlogen.” Nu resten slechts romantische, kale wanden van het slot dat sinds 1150 werd opgetrokken uit de lokale natuursteen. Er zit nauwelijks nog stucwerk op de binnenwanden waarop evenveel klimop groeit als aan de buitenkant. ,,Wat er nu nog staat, wil ik consolideren”, zegt prins Michael. ,,Dit is het enige erfgoed uit de familie dat nog mijn eigendom is. De rest is verdeeld over mijn zonen.”

De steigers rond de Dalburg, de familieburcht van de Duitse prins Michael zu Salm-Salm bij Wallhausen. Ⓒ De Telegraaf

Hoog op het gigantische labyrinth aan steigers in en rond het kasteel, dat alleen al een fortuin moet kosten, toont de edelman de stukken die al aangesmeerd zijn en de vele stukken die nog moeten. Voor hem is het verleden dagelijkse kost. ,,Misschien kan er op dit stuk zelfs nog een dak”, overweegt hij in de voormalige kapel van het kasteel, dat mogelijk nooit meer in zijn geheel kan worden opgebouwd. Maar prins Michael wil doen wat in het vermogen ligt van zijn generatie.

Het uitzicht vanuit de stoere burcht blijft in ieder geval nog even groen en majestueus als het voor alle vorige dertig generaties uit zijn familie is geweest.