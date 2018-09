Ford ontkent bericht over schrappen modellen

Ⓒ BLOOMBERG

Ford ontkent berichten over het schrappen van productielijnen in Europa. De Britse krant The Sunday Times meldde dit weekend dat het concern een aantal modellen van de markt in Europa wilde halen, zoals de Mondeo, de S-Max en Galaxy. Dat zou gepaard gaan met het verlies van 24.000 banen, waarvan het merendeel in Europa.