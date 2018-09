Snel: Airbnb-inkomsten tuinhuisje wél belast

De aanleiding is een echtpaar uit Noord-Holland, dat in 2015 een tuinhuis aan toeristen verhuurde via Airbnb. Daarmee werd €3564 verdiend. Het echtpaar gaf deze verdiensten niet op bij de Belastingdienst. De fiscus kwam er achter en stuurde een navorderingsaanslag over €2494, oftewel 70% van de huurinkomsten.

Bekijk ook: Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning onbelast

Volgens de rechtbank Noord-Holland zijn de inkomsten van de verhuur van het tuinhuisje echter onbelast omdat niet het hele huis, maar slechts een gedeelte werd verhuurd. De regeling voor tijdelijke verhuur van de woning gaat dus niet op. De rechter vernietigde daarmee de navordering.

Hoger beroep

De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak en ook staatssecretaris Snel is van mening dat over verhuurinkomsten van een deel van de woning (zoals een schuur of tuinhuis) wel belasting afgedragen moet worden.

De verhuur van een tuinhuisje valt ook niet onder de kamerverhuurvrijstelling, zo schrijft Snel. Daarvoor is het namelijk een voorwaarde dat zowel verhuurder als huurder ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie, iets wat bij korte verhuur aan toeristen via Airbnb doorgaans niet het geval is.

In 2016 gaven ongeveer 8000 huishoudens inkomsten uit de tijdelijke verhuur van de woning op bij de Belastingdienst, schrijft Snel.