SBM Offshore uitblinker op Damrak

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 559,78 punten. De MidKap, met daarin SBM Offshore, klom 1,1 procent tot 793,27 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs en Londen sloten tot 1 procent hoger. De beurs in Frankfurt verloor 0,1 procent. Richting uit de Verenigde Staten ontbrak, omdat de beurzen daar op feestdag Labor Day gesloten blijven.

SBM Offshore was met afstand de grootste stijger in de MidKap met een plus van bijna 11 procent. De oliedienstverlener heeft een akkoord bereikt met de Braziliaanse aanklager, waarmee het bedrijf een punt zet achter de omkoopaffaire in het land. Het totaalbedrag voor de Braziliaanse affaire voor SBM Offshore liep door de schikking op van 299 miljoen dollar naar 347 miljoen dollar.

Zeer attractief

Chemicaliëndistributeur IMCD volgde bij de middelgrote fondsen met een winst van 3,5 procent na een positief analistenrapport. Het bedrijf profiteert vooral van zijn aanwezigheid op verschillende ,,zeer attractieve" eindmarkten, aldus de kenners.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen waren verzekeraars Aegon (plus 1,5 procent) en NN Group (plus 1 procent). Industrieel toeleverancier Aalberts zakte 2,3 procent. Het bedrijf is mogelijk voorbij zijn piekmoment in autonome groei, stelde beleggingsadviseur Kepler Cheuvreux. Onderaan stond kabel- en telecomconcern Altice Europe met een min van 4,3 procent.

Verliezers

In Frankfurt stonden bedrijven uit de auto-industrie bij de verliezers. Bedrijven als Continental, Volkswagen en Daimler leverden tot 1,3 procent in. In Londen verloor WPP 0,2 procent. De Britse reclamereus heeft een opvolger gevonden voor de eerder opgestapte topman Martin Sorrell, die van misbruik en wangedrag werd beschuldigd.

De euro was 1,1622 dollar waard, tegen 1,1603 dollar op vrijdag. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 70,03 dollar. Brentolie stond 0,5 procent hoger op 78,05 dollar per vat.