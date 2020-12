Kasteelheer wil monden voeden

Eveline Idema, directeur van de Voedselbank Leiden, chefkok Erik van der Hulst en ’kasteelheer’ Jan-Willem Besselink. Ⓒ Foto Hielco Kuipers

Normaal gesproken is de opbrengst van hotel-restaurant Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest deels voor het onderhoud van het landgoed en het monument. In deze lastige coronatijd spant directeur Jan-Willem Besselink zich ook in voor andere maatschappelijke doelen: diners voor mensen die het zwaar hebben.