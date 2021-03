Financieel

Wall Street: opmars S&P 500 strandt

De S&P 500-index in New York opent dinsdag in de min op zorgen over corona. De brede barometer laat daarmee een vol jaar ’bull run’ achter zich. Ook de Dow Jones opent met verlies, technologiebeurs Nasdaq blijft liggen. Beleggers wachten op een toelichting van de Federal Reserve op de economie.