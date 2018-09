Column: Wat vind je er zelf van?

Beloningen in de top zouden moeten afvlakken - maar klopt dit? Columnist Jan-Maarten Slagter heeft grote twijfels. Ⓒ ANP XTRA

Het is een oud grapje: ’Wat verdien je?’, ’Meer dan ik krijg’. Het moet even door de hoofden hebben gespeeld van opstellers van de aangepaste uitgangspunten voor het beloningsbeleid in de Code Banken. „Alle banken betrekken de visie van de bestuurder op zijn/haar eigen beloning bij het formuleren van beloningsvoorstellen.”