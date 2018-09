’Dividendtaks? Snap ik niks van’

Jacco Vonhof, de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland: „Het gaat erom dat Den Haag begrijpt wat ons ondernemers bezig houdt.” Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Jacco Vonhof is het nieuwe gezicht van MKB-Nederland. In een exclusief interview markeert hij het verschil met de collega’s van VNO-NCW: „Bij VNO gaat het over ondernemingen. Wij zijn er voor ondernemers, mensen die ’s avonds wakker liggen van hun bedrijf.”