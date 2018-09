Argentinië snijdt diep om peso te redden

In een gepassioneerde toespraak zei president Mauricio Macri maandag dat zijn kabinet snel moet handelen om het vertrouwen op de financiële markten te kunnen herwinnen. Eerder overlegde hij koortsachtig met het IMF.

Argentinië heeft voorgesteld om de belasting op zijn export te verhogen in een poging om zijn begroting enigszins op orde te krijgen.

Macri snijdt ook in eigen vlees en halveert het aantal kabinetsposities.

In 2020 wil Macri met een belastingvoordeel komen om uitgaven te stimuleren voor het land dat geraakt is door schulden, extreme droogte en politieke chaos.

Emotioneel

Macri deed daarnaast specifiek een zeer emotionele oproep aan boeren om hem te helpen de crisis te bestrijden. Daarbij vraagt hij een belasting van vier pesos per dollar als offer voor alle landbouwexport.

Daarbij gaat de soja-export voorop, terwijl de belasting op soja door Macri eerder juist was verlaagd. Argentinië is een van de grootste landbouwexporteurs in Latijns-Amerika en levert wereldwijd soja.

„We beseffen dat het een heel slechte belastingheffing is, die ingaat tegen wat we proberen te stimuleren. Maar ik vraag om uw begrip. Het is een noodgreep en we hebben meer steun nodig”, aldus Macri.

Bekijk ook: Argentinië heeft geld IMF sneller nodig

Vorige week vroeg Argentinië om $50 miljard bij het IMF als reddingspakket.

Peso gehalveerd

Dit jaar is de peso door de crisis al in waarde gehalveerd tegenover de dollar. Maandag na de presentatie van de plannen zakte de peso met nog eens 4% in waarde tegen de Amerikaanse munt, in een week tijd is dat nu 16% verlies.

De crisis in Argentinië heeft zijn uitwerking op andere opkomende markten. Koersen van aandelen in landen als Turkije, Griekenland, Indonesië en Nigeria gingen eveneens terug op de beurs. In Turkije is de inflatie opgelopen tot bijna 18%.

Anders dan president Erdogan is president Macri echter niet afkerig van IMF-steun en bijbehorende ingrepen die de economie moet vlot trekken.