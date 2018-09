PostNL: ’ACM veel te positief’

Maandag kwam de ACM met een evaluatie over 2017, waarin de ACM stelde dat de groei van de pakkettenmarkt “ruime compensatie” biedt voor de krimp van de postmarkt.

„Naar onze mening is dat onjuist, zowel voor de bedrijven als voor de werknemers in de postsector. De cijfers spreken voor zich: PostNL bezorgde in 2017 2 miljard brieven en 207 miljoen pakketten”, zegt een woordvoerder van PostNL. Door het webwinkelen groeit in het aantal pakketjes stormachtig, maar daar zijn meerdere aanbieders actief. De prijzen staan meer onder druk.

De fysieke post krimpt al jaren. Tegelijkertijd blijft de ACM concurrentie nastreven, waardoor zowel PostNL als haar rivaal Sandd hebben gezegd dat er consolidatie in de markt moet komen. Er zijn te veel bezorgers op straat met een halflege tas. Zij staan daarom open voor samenwerking.

Dit voorjaar werd nog een zogeheten ’postdialoog’ opgezet, terwijl het probleem van krimp al jaren bekend is. De politiek moet stappen zetten.

Snel maatregelen

„Uit de postdialoog is gebleken dat het bevorderen van concurrentie in een krimpende markt nadelig uitwerkt voorconsumenten en voor de werkgelegenheid in de sector. Wij benadrukken nogmaals de noodzaak om snel maatregelen te nemen die consolidatie binnen de postmarkt mogelijk maakt. De conclusies die de ACM uit de monitor trekt doen daar niets aan af”, zegt een woordvoerder van PostNL.

Het postbedrijf draaide een verlies in het afgelopen kwartaal, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog €29 miljoen winst was. Besparingen betalen zich minder dan verwacht uit en het postbedrijf moet extra geld uitgeven om de toenemende stroom pakketjes bij de consumenten te krijgen.