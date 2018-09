Veel bedrijven houden brexit-boot af

Dat is ,,beslist nog niet genoeg'', vindt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). ,,De tijd tot de brexit op 29 maart 2019 dringt en alle scenario’s zijn nog mogelijk, ook de allerslechtste'', aldus de bewindsvrouw. Zij roept ondernemers op de gevolgen voor henzelf goed in kaart te brengen.

,,Ook als u niet direct zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, kan de brexit u raken, bijvoorbeeld bij een toeleverancier of in dataverkeer'', waarschuwt Kaag. Bedrijven die advies willen kunnen daarvoor terecht bij een 'brexitloket' dat het ministerie daarvoor heeft opgetuigd.

Ook Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen doen er goed aan zich voor te bereiden. ,,Het aftellen is nu echt begonnen'', zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Maar ook hier is slechts een op de vijf daar actief mee bezig.