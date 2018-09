Amsterdamse mode-ondernemer bijt spits af met Fashion Week

Bles, die sinds vorig jaar aan het roer staat van de Amsterdamse modeweek, leeft met „een gezonde, leuke spanning” toe naar de Fashion Week. Onder leiding van Danie veranderde er heel wat. Zo verhuisde het evenement van de Westergasfabriek naar het Museumplein en werd het verplaatst van januari en juli naar februari en september, om de maanden van vakantie en uitverkoop te vermijden. „We zijn al maanden in voorbereiding, iedereen is er nu wel klaar voor. Het voelt echt als een Fashion Week 2.0. De missie lijkt te gaan lukken. Hoe hobbeliger de weg ernaartoe, hoe groter de ontlading. Misschien heb ik dat ook wel nodig, want hoe spannend is het als alles van een leien dakje gaat?”

Door de catwalkshows in hartje Amsterdam te laten plaatsvinden, hoopt Bles de hele hoofdstad te inspireren. „We hebben hard gewerkt aan een stukje beleving. Op het Museumplein moet iedereen denken: ’dit wil ik delen of er op z’n minst een foto van maken’. Het moet voelbaar zijn in de stad, mode is voor iedereen. Iedereen kleedt zich immers ’s ochtends aan.”