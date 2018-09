Voorbeurs: ’Ogen gericht op megaschikking ING’

Amsterdam - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. Veel aandacht zal in Amsterdam uitgaan naar ING dat bekendmaakte een megaschikking te hebben getroffen. Beleggers houden verder de ontwikkelingen op het internationale handelsvlak in de gaten en kijken uit naar de opening van de Amerikaanse beurzen. Ook de zorgen over de opkomende markten zorgen voor terughoudendheid.